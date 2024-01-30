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        Denizli'de kafede çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafede çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:21
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        Denizli'de kafede çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafede çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede tedaviye alındı.

        Altıntop Mahallesi Meserret Sokak'taki bir kafede M.Ö. (16) ile aralarında husumet bulunan U.A. (18) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda U.A bıçakla kolundan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        U.A, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı, M.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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