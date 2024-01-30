Denizli'de bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Bakırlı Kavşağı'nda dün bisiklet sürücüsü Baki Kaçar'ın (57) yaşamını yitirdiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.B'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen T.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden Baki Kaçar'ın cenazesi, Merkezefendi ilçesindeki Fetih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Servergazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakırlı Kavşağında dün T.B. yönetimindeki 16 ES 064 plakalı otomobil, yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar'ın kullandığı bisiklete, ardından park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarpmış, Kaçar, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.