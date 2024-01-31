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        Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi kurşunlayan kişi tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evin kapısını kurşunlayan ve gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:40 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:40
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        Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi kurşunlayan kişi tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evin kapısını kurşunlayan ve gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Siteler Mahallesinde ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu evin kapısına 29 Ocak'ta tabancayla ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan S.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen S.Ü. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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