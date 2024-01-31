Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi kurşunlayan kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evin kapısını kurşunlayan ve gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Siteler Mahallesinde ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu evin kapısına 29 Ocak'ta tabancayla ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan S.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.Ü. tutuklandı.

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