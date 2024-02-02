Denizli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün FETÖ/PDY´ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.