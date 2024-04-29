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        Denizli'de sondaj çalışması sırasında patlama; hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı

        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:15
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        Denizli'de sondaj çalışması sırasında patlama; hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı
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        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı. Gazla birlikte su metrelerce havaya yükseldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri Babadağ kara yolunu trafiğe kapattı.

        Sarayköy ilçesi yakınında bulunan Babadağ kara yolu kenarında saat 12.00 sıralarında jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi. Bir firma tarafından yapılan çalışma sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su metrelerce havaya yükseldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sülfür gazı da çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de Babadağ ilçesine giden kara yolunu trafiğe kapattı. Çevreye yayılan sülfür gazının ölçümünü yapan itfaiye ekipleri, yanma riskinin bulunmadığını tespit etti. Kuyunun, suyun basıncı ve gaz nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekipler tarafından bir süre sonra kapatılacağı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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