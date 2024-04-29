Denizli'de çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti

Yunusemre Mahallesi 6025 sokakta bir binanın bodrum katında yaşayan Hüseyin Çulhaoğlu'nun (74) evinden duman çıktığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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