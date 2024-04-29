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        Denizli'de çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:00
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        Denizli'de çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi yaşamını yitirdi.

        Yunusemre Mahallesi 6025 sokakta bir binanın bodrum katında yaşayan Hüseyin Çulhaoğlu'nun (74) evinden duman çıktığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, odada açık bırakılan elektrikli ısıtıcının eşyaları tutuşturmasından kaynaklandığı değerlendirilen yangını söndürdü.

        Yoğun dumanın bulunduğu evde Çulhaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

        Yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu'nun cenazesi, otopsiye gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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