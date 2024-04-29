Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi.

        Kervansaray Mahallesi 3048 sokakta yaşayan Erdem Dalga'dan (28) haber alamayan yakınları evine giderek kontrol etti.

        İçeri giren yakınları Dalga'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Dalga'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polisin cesedin yanında bulduğu kolonya içerikli olduğu tahmin edilen sahte alkol karışımı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!

        Benzer Haberler

        Denizli'de parkta bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
        Denizli'de parkta bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
        Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Küme düşen Denizlispor ve Uşakspor karşı karşıya gelecek
        Küme düşen Denizlispor ve Uşakspor karşı karşıya gelecek
        Denizli'de mucit öğrenciler ödüllendirildi
        Denizli'de mucit öğrenciler ödüllendirildi
        Otomobil sürücüsünün öldüğü kaza, sabah fark edildi
        Otomobil sürücüsünün öldüğü kaza, sabah fark edildi
        Denizli'de gece olan otomobil sürücüsünü öldüğü kaza, sabah fark edildi
        Denizli'de gece olan otomobil sürücüsünü öldüğü kaza, sabah fark edildi