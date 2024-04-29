Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Polisin cesedin yanında bulduğu kolonya içerikli olduğu tahmin edilen sahte alkol karışımı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Dalga'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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