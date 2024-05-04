Merkezefendi perdeyi kapatıyor
BASKETBOLSüper Ligi'ndeki üçüncü yılında da ligde kalmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın normal sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.
BASKETBOLSüper Ligi'ndeki üçüncü yılında da ligde kalmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın normal sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Play-Off şansı kalmayan ancak Avrupa kupalarına katılmak için ligi en iyi konumda bitirmek isteyen iki ekipten Denizli temsilcisi Merkezefendi'nin 29 maçta 11, Bahçeşehir Koleji'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.