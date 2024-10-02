Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu: Akbaş Barajı'ndan içme suyu alımı durduruldu

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, su seviyesi kritik kodun altına düşen Akbaş Barajı’ndan bugün itibariyle içme suyu alımını durdurmak zorunda kaldıklarını açıklayarak, tasarruf yapılmaması halinde su kesintilerine başlayabileceklerini duyurdu. Başkan Çavuşoğlu, alternatif su kaynakları temin etme konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Egemen Emre Beşli ile birlikte su seviyesi kritik kodun altına düşen Akbaş Barajı’nda incelemede bulundu. Başkan Çavuşoğlu’na bilgi veren DESKİ Genel Müdürü Beşli, su seviyesinin, barajdan su alma kodunun da altına düştüğünü, bundan dolayı DSİ’nin içme suyu vermeyi durdurduğunu açıkladı. DESKİ olarak bugün itibariyle Akbaş Barajı’ndan su alamadıklarını vurgulayan Beşli, barajdan yaklaşık 400 bin kişinin su ihtiyacının karşılandığını belirtti.

‘ZORUNLU OLMADIKÇA SU KULLANMAYALIM’ Akbaş Barajı’nda suyun bittiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, su alma kodunun da altına düşen barajın kritik seviyesine işaret etti. Çavuşoğlu, “Artık Akbaş Barajı'ndan içme ve sulama suyu alamıyoruz. Bu ne demek? Denizli'de yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyen bir su sorunuyla karşı karşıyayız demek. Bu saatten itibaren bu açıklamayı gören bütün dostlarımızı suda tasarruf etmeye çağırıyoruz. Yani mümkün oldukça az su kullanın ve zorunlu olmadıkça su kullanmayalım" dedi.

‘ALTERNATİF SU KAYNAKLARI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’ Bugün itibarıyla su kesintilerine başlamak zorunda kalabileceklerini dile getiren Çavuşoğlu, “İlerleyen günlerde daha büyük sorunlar yaşamamak adına tüm hemşehrilerimi hep beraber tasarruflu olmaya çağırıyorum. Dünya iklim krizine gidiyor, su ve yağış konusunda problemimiz var. Artık hep birlikte doğaya ve suya sahip çıkma zamanımız geldi. Onun için sevgili hemşehrilerim, Akbaş Barajı şu an itibarıyla su vermeyi sonlandırmış vaziyette. Önümüzdeki günlerde daha büyük sorunlar yaşamamak adına bugünden itibaren tüm Denizlileri tasarruflu olmaya çağırıyoruz. Alternatif su kaynakları temin etme konusunda çalışmalarımız DESKİ tarafından devam etmektedir." ifadelerini kullandı.