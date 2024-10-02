Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu: Akbaş Barajı'ndan içme suyu alımı durduruldu

        DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, su seviyesi kritik kodun altına düşen Akbaş Barajı'ndan bugün itibariyle içme suyu alımını durdurmak zorunda kaldıklarını açıklayarak, tasarruf yapılmaması halinde su kesintilerine başlayabileceklerini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 21:37 Güncelleme: 02.10.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu: Akbaş Barajı'ndan içme suyu alımı durduruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, su seviyesi kritik kodun altına düşen Akbaş Barajı’ndan bugün itibariyle içme suyu alımını durdurmak zorunda kaldıklarını açıklayarak, tasarruf yapılmaması halinde su kesintilerine başlayabileceklerini duyurdu. Başkan Çavuşoğlu, alternatif su kaynakları temin etme konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Egemen Emre Beşli ile birlikte su seviyesi kritik kodun altına düşen Akbaş Barajı’nda incelemede bulundu. Başkan Çavuşoğlu’na bilgi veren DESKİ Genel Müdürü Beşli, su seviyesinin, barajdan su alma kodunun da altına düştüğünü, bundan dolayı DSİ’nin içme suyu vermeyi durdurduğunu açıkladı. DESKİ olarak bugün itibariyle Akbaş Barajı’ndan su alamadıklarını vurgulayan Beşli, barajdan yaklaşık 400 bin kişinin su ihtiyacının karşılandığını belirtti.

        ‘ZORUNLU OLMADIKÇA SU KULLANMAYALIM’

        Akbaş Barajı’nda suyun bittiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, su alma kodunun da altına düşen barajın kritik seviyesine işaret etti. Çavuşoğlu, “Artık Akbaş Barajı'ndan içme ve sulama suyu alamıyoruz. Bu ne demek? Denizli'de yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyen bir su sorunuyla karşı karşıyayız demek. Bu saatten itibaren bu açıklamayı gören bütün dostlarımızı suda tasarruf etmeye çağırıyoruz. Yani mümkün oldukça az su kullanın ve zorunlu olmadıkça su kullanmayalım" dedi.

        ‘ALTERNATİF SU KAYNAKLARI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’

        Bugün itibarıyla su kesintilerine başlamak zorunda kalabileceklerini dile getiren Çavuşoğlu, “İlerleyen günlerde daha büyük sorunlar yaşamamak adına tüm hemşehrilerimi hep beraber tasarruflu olmaya çağırıyorum. Dünya iklim krizine gidiyor, su ve yağış konusunda problemimiz var. Artık hep birlikte doğaya ve suya sahip çıkma zamanımız geldi. Onun için sevgili hemşehrilerim, Akbaş Barajı şu an itibarıyla su vermeyi sonlandırmış vaziyette. Önümüzdeki günlerde daha büyük sorunlar yaşamamak adına bugünden itibaren tüm Denizlileri tasarruflu olmaya çağırıyoruz. Alternatif su kaynakları temin etme konusunda çalışmalarımız DESKİ tarafından devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Başkan Çavuşoğlu, DESKİ’nin barajdan içme suyu aldığı ızgara sisteminin, kritik su seviyesi dolayısıyla gün yüzüne çıktığına işaret ederek sorunun ciddiyetini gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Saldırıdan sonra açıklama
        Saldırıdan sonra açıklama
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sığınakta dua ettiler
        Sığınakta dua ettiler
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı, evini basan arkadaşı tarafından bı...
        CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı, evini basan arkadaşı tarafından bı...
        Denizli'de su seviyesi düşen Akbaş Barajı'ndan içme suyu alımı durduruldu
        Denizli'de su seviyesi düşen Akbaş Barajı'ndan içme suyu alımı durduruldu
        Denizli'de yerel üzüm ırklarının tanıtılması için üzüm şenliği düzenlenecek
        Denizli'de yerel üzüm ırklarının tanıtılması için üzüm şenliği düzenlenecek
        GÜNCELLEME - CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Karaca bıçakla yaralan...
        GÜNCELLEME - CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Karaca bıçakla yaralan...
        CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Karaca bıçakla yaralandı
        CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Karaca bıçakla yaralandı
        Çivril'de haber alınamayan Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor
        Çivril'de haber alınamayan Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor