Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Arca Tülüoğlu'ndan mutluluğa imza

        BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'te forma giyen 27 yaşındaki guard Arca Tülüoğlu, Denizli'de gerçekleşen nikah töreniyle hayatını Ebrar Evren ile birleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arca Tülüoğlu'ndan mutluluğa imza
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'te forma giyen 27 yaşındaki guard Arca Tülüoğlu, Denizli'de gerçekleşen nikah töreniyle hayatını Ebrar Evren ile birleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın kıydığı nikah töreninde çiftin aileleri, arkadaşları ve spor camiasından birçok isim bir araya geldi. Törende, genç çiftin nikah şahitliklerini Merkezefendi Belediyesi Basket Antrenörü Zafer Aktaş ve Yakup Pancar üstlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı

        Benzer Haberler

        Denizli'deki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
        Denizli'deki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
        Denizlispor - Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-4
        Denizlispor - Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-4
        Kahve posasını karton ambalaj üretiminde kullanan firma maliyeti düşürdü
        Kahve posasını karton ambalaj üretiminde kullanan firma maliyeti düşürdü
        Merkezefendi startta kaldı
        Merkezefendi startta kaldı
        AK Parti Beyağaç İlçe Başkanlığına Habib Çokal seçildi
        AK Parti Beyağaç İlçe Başkanlığına Habib Çokal seçildi
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş: 72-86
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş: 72-86