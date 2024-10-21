Denizlispor paraşütsüz düşüşte

SON 3 yıldır devam eden transfer yasağı yüzünden bu sene ilk kez düştüğü TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona tamamen altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla başlayan Denizlispor, lige umutlu girdikten sonra kabus görmeye başladı. Sezonun İzmir Çoruhlu FK'yla iç sahada seyircisiz oynanan ilk maçını kazanan, ardından üst üste 3 beraberlikle olumlu sinyaller veren Denizli, son 3 maçta ise puan yüzü göremedi. Denizlispor, art arda üçüncü mağlubiyetini evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'a ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 4-0 yenilerek aldı. Grupta galibiyet hasretini 6 haftaya çıkaran yeşil-siyahlı ekip, 6 puanda kalıp düşme hattı sınırına yaklaştı.

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