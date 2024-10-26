Merkezefendi potada çıkış arıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk 3 haftasından mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın İstanbul'da Galatasaray'ın konuğu olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Galatasaray da bu yıl ilk 3 maçta 1 galibiyet alabildi. Denizli temsilcisinde başkan Veli Deveciler, takımda verim alamadıkları oyuncularla erken vedalaşıp yerlerine takviye yaptıklarını hatırlatarak, her geçen hafta daha iyi oynadıklarını, bunun skorlara da yansıyacağını söyledi.