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        Görev başında rahatsızlanıp hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

        DENİZLİ'de görev başında iken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Serdar Gülcan (44) için Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:40
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        Görev başında rahatsızlanıp hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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        DENİZLİ'de görev başında iken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Serdar Gülcan (44) için Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Tören sonrası Gülcan'ın cenazesi memleketi Manisa'ya uğurlandı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Serdar Gülcan dün görevi başında iken birden rahatsızlandı. Meslektaşı tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli, iki çocuk babası Gülcan, yapılan müdahaleye rağmen aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Gülcan için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Gülcan'ın ailesi başta olmak üzere Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, diğer protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı. Törende Gülcan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dua okundu. Daha sonra Gülcan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'ne uğurlandı.

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