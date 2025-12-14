Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Dünya şampiyonu Zehra Gemi, dart sporunda yeni zaferler için hazırlanıyor

        SEBAHATDİN ZEYREK- İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Zehra Gemi, başarısını sürdürmek için ara vermeden çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya şampiyonu Zehra Gemi, dart sporunda yeni zaferler için hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SEBAHATDİN ZEYREK- İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Zehra Gemi, başarısını sürdürmek için ara vermeden çalışmalara başladı.

        İngiltere'de 28 Kasım-7 Aralık tarihlerinde 84 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 16 yaşındaki milli sporcu Zehra Gemi, İrlandalı rakibi Rebecca Allen'i 3-0 mağlup ederek altın madalya kazanmanın gururunu yaşadı.

        Türkiye'nin bu kategoride "ilk dünya şampiyonu" olan ve memleketi Denizli'de coşkuyla karşılanan Zehra, ayağının tozuyla yeni organizasyonlar için milli takım antrenörü Yusuf Can Korucu ile çalışmalara başladı.

        Özel bir okulda lise eğitimine devam eden Zehra Gemi, AA muhabirine, 11 yaşında beden eğitimi öğretmeni Murat Barut'un okulda başlattığı dart kursları sayesinde bu sporla tanıştığını söyledi.

        İspanya'daki Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'na giderken havalimanında valizinin kaybolması nedeniyle arkadaşının dartlarıyla çıktığı organizasyonda 5 madalya kazandığını anlatan Zehra, 13 yaşında giydiği milli formayla dünya şampiyonluğu hedefiyle çalıştığını aktardı.

        Zehra Gemi, daha önce 6 kez Avrupa şampiyonu olduğunu ve İngiltere'deki organizasyona katılmak için dünya elemelerinde 64 sporcu içinden ilk ikiye girdiğini belirtti.

        - "Mola vermeden hızla devam edeceğim"

        Finaldeki İrlandalı rakibi ile geçen sene Macaristan'da karşılaştıklarını ifade eden Zehra Gemi, şunları kaydetti:

        "Geçen sene çeyrek finalde beni elemişti. Ancak bu turnuvaya antrenörüm Yusuf hoca ve diğer antrenörümle çok iyi hazırlandık. Gerek fiziksel gerek mental olarak iyi durumdayım. Kazandığımız için mutluyum. Hiçbir zaman bırakmadım. Çalışmalarıma o zaman da devam etmiştim. Şimdi dünya şampiyonuyum. Çalışmalara mola vermeden hızla devam edeceğim. Ülkeme daha fazla madalya kazandırmak için elimden geleni yapacağım."

        - "Genelde ilklere imza atıyor"

        Milli takım antrenörü Yusuf Can Korucu ise Zehra Gemi'nin çok yetenekli olduğunu vurguladı.

        Korucu, Zehra'nın küçük yaşlarda büyük rekorlar elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de rekorları kırdı. Yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sezon sonunda Türkiye şampiyonu oldu. Genelde ilklere imza atıyor. Başarıları artarak, katlanarak devam etti. Dünya şampiyonluğu yolculuğu biraz zordu. Sağ olsun Zehra bizim sözümüzü dinledi, dediklerimizi yaptı. Kendisiyle beraber tam bir bütün olduk. Dünya şampiyonu oldu. Bu da tarihimizde ilk defa oldu ve bize nasip oldu. Tüm ülkeye armağan olsun."

        Dartın devamlılık gerektiren bir branş olmasından dolayı çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Korucu, uluslararası arenada görünümü arttırmak için daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?

        Benzer Haberler

        Denizli'de fabrika deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de fabrika deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Apartmanın çatısından düşen genç hayatını kaybetti
        Apartmanın çatısından düşen genç hayatını kaybetti
        Merkezefendi deplasmanda direnemedi
        Merkezefendi deplasmanda direnemedi
        Denizli'de jandarma ve polise 80 yeni araç
        Denizli'de jandarma ve polise 80 yeni araç
        Hasadı tamalanan tütünler satış için hazırlanıyor Buldan'da hasadı yapılan...
        Hasadı tamalanan tütünler satış için hazırlanıyor Buldan'da hasadı yapılan...
        Denizlili gazeteci Sema Zoylan'ın acı günü
        Denizlili gazeteci Sema Zoylan'ın acı günü