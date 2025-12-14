Denizli'de fabrika deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde araç filtresi üretimi yapan fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
