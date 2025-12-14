Denizli'de fabrika deposunda çıkan yangın söndürüldü

Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde araç filtresi üretimi yapan fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.