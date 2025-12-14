Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de fabrika deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:55
        Denizli'de fabrika deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde araç filtresi üretimi yapan fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.

        Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

