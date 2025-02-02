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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Karşıyaka: 95-71

        SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Mesut ÖztürkMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 4, Bleijenbergh 7, Egemen Güven 2, Mclemore 26, Moody 19, Arca Tülüoğlu 6, Cook 10, Berke Aygündüz, Egehan Arna 21, Metin TürenKARŞIYAKA: Ozan Yılmaz 8, Hakan Sayılı 9, Ergi Tırpancı 11, Thomas Akyazılı 18, Muhsin Yaşar 25, Efe Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Yalın Yıldız, Mert Celep1'İNCİ PERİYOT: 25-20İLK YARI: 49-353'ÜNCÜ PERİYOT: 68-58BASKETBOL Süper Ligi'nde içinde bulunduğu sponsor krizi nedeniyle kadrosu dağılıp tüm yabancıları gittikten sonra altyapı takviyeli yerli oyuncuları kalan Karşıyaka, deplasmanda düşme hattında son sıradaki Merkezefendi Belediyesi Basket'e de hayat verdi, kalan haftalar öncesi taraftarını korkuttu: 95-71.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:40
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Karşıyaka: 95-71
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Mesut Öztürk

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 4, Bleijenbergh 7, Egemen Güven 2, Mclemore 26, Moody 19, Arca Tülüoğlu 6, Cook 10, Berke Aygündüz, Egehan Arna 21, Metin Türen

        KARŞIYAKA: Ozan Yılmaz 8, Hakan Sayılı 9, Ergi Tırpancı 11, Thomas Akyazılı 18, Muhsin Yaşar 25, Efe Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Yalın Yıldız, Mert Celep

        1'İNCİ PERİYOT: 25-20

        İLK YARI: 49-35

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-58

        BASKETBOL Süper Ligi'nde içinde bulunduğu sponsor krizi nedeniyle kadrosu dağılıp tüm yabancıları gittikten sonra altyapı takviyeli yerli oyuncuları kalan Karşıyaka, deplasmanda düşme hattında son sıradaki Merkezefendi Belediyesi Basket'e de hayat verdi, kalan haftalar öncesi taraftarını korkuttu: 95-71. Hafta içinde bonservislerini almak için buy out ödeyen Russell ve McDermott da gittikten sonra yalnız yerlileri kalan, Antrenör Ufuk Sarıca'nın ardından Rüçhan Tamsöz'ün de ayrılmasıyla sahaya Yardımcı Antrenör Sinan Aksoylar yönetiminde çıkan Karşıyaka, rakibine direnemedi. Denizli ekibi, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ilk periyodu 25-20, devreyi 49-35, üçüncü periyodu 68-58 önde tamamladığı mücadelede 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Merkezefendi bu skorla 3 galibiyete ulaşarak ligde kalma yarışına tutundu. Kadrosu dağıldıktan sonra ligde üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan Karşıyaka ise 8 galibiyette kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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