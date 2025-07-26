Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Dolandırıcılık şüphelisi, kolundaki dövmeden yakalandı

        DENİZLİ'nin Kale ilçesinde kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:46 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolandırıcılık şüphelisi, kolundaki dövmeden yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DENİZLİ'nin Kale ilçesinde kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, M.Y.'nin 1,5 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak dolandıran Erkan Dağbakan (38), kolundaki dövmeden tespit edilip Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Olay, Kale ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde meydana geldi. M.Y.'nin yaşadığı eve giden şüpheli, kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, evdeki para ve altınların terör suçlarına karıştığını, inceleme için kriminal laboratuvara gönderileceğini söyledi. M.Y., panikle evdeki 1,5 milyon TL değerindeki para ve altınları çantayla şüpheliye teslim etti. Şüphelinin evden ayrılmasının ardından dolandırıldığını anlayan M.Y., durumu jandarmaya bildirdi.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

        İhbarla Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelinin Erkan Dağbakan olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dağbakan'ın kolundaki dövmeden yola çıkarak İstanbul ve Trabzon'a geçtiğini belirledi. Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Dağbakan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Denizli'deki yangında 7 hektar alan zarar gördü
        Denizli'deki yangında 7 hektar alan zarar gördü
        İlişkisi olduğu kadını öldürüp, intihar etti
        İlişkisi olduğu kadını öldürüp, intihar etti
        Denizli'de kız arkadaşını bıçakla öldüren kişi intihar etti
        Denizli'de kız arkadaşını bıçakla öldüren kişi intihar etti
        Denizli'de usulsüz siren tertibatı bulunan otomobilin sürücüsüne para cezas...
        Denizli'de usulsüz siren tertibatı bulunan otomobilin sürücüsüne para cezas...
        Denizli'de orman yangını
        Denizli'de orman yangını