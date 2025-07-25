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        Denizli'de orman yangını

        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:12 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:15
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        Denizli'de orman yangını
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        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana da sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 163 personel sevk edildi. Büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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