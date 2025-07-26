İlişkisi olduğu kadını öldürüp, intihar etti

DENİZLİ’nin Serinhisar ilçesinde evli iki çocuk babası Ali Özelmiş (60), evine getirdiği ve tartıştığı sevgilisi Nurcan Özkul’u (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak iple tavana intihar etti. Özelmiş ile Özkul’un cesetlerini Ali Özelmiş’in eşi C.Ö.'nün bulduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Orta Mahalle'de meydana geldi. Boyacılıktan emekli ve evli 2 çocuk babası olan Ali Özelmiş, sevgilisi olduğu öğrenilen Nurcan Özkul ile kendi evinde buluştu. Burada bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ali Özelmiş, Nurcan Özkul’u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Özelmiş, ardından kendisini de tavana iple astı. Akşam saatlerinde eve gelen Ali Özelmiş’in eşi C.Ö., eşini tavana asılı halde, Nurcan Özkul ise yerde kanlar içinde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptığı kontrolde Özelmiş ile Özkul’un hayatlarını kaybettiğini belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında Ali Özelmiş’in sevgilisi Nurcan Özkul’u bıçaklayıp, öldürdükten sonra kendisini tavana iple asarak intihar ettiği belirlendi. Özelmiş’in sevgilisini sık sık evine getirdiği, bu nedenle eşi C.Ö. ile sürekli tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Özelmiş ile Özkul’un cenazeleri otopsi için Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.