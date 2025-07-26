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        Denizli'deki yangında 7 hektar alan zarar gördü

        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:15
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        Denizli'deki yangında 7 hektar alan zarar gördü
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        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 7 hektar alan zarar gördü.

        Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarıyla, bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 163 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, dün saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 7 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları da sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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