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        Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 1,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:09
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        Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Kale ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 1,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, Gökçeören Mahallesi'nde yaşayan M.Y'nin telefonla aranarak dolandırıldığı şikayet üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 1,5 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelenin E.D. olduğunu tespit etti.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenilen E.D'yi Trabzon'da gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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