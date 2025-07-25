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        Denizli'de usulsüz siren tertibatı bulunan otomobilin sürücüsüne para cezası

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilinde usulsüz siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 23:24 Güncelleme: 25.07.2025 - 23:24
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        Denizli'de usulsüz siren tertibatı bulunan otomobilin sürücüsüne para cezası
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilinde usulsüz siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayramyeri Meydanı'nda yaptıkları trafik denetimi sırasında bir aracı durdurdu.

        İncelemede, otomobilde siren tertibatı olduğu tespit edildi.

        Herhangi bir geçiş üstünlüğü olmadığı halde aracında usulsüz siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 138 bin 172 lira ceza verildi.

        Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi. Otomobildeki siren tertibatı söküldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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