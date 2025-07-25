Denizli'de kız arkadaşını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Adrese giden polis ekipleri Ali Ö'nün, arkadaşı olduğu belirtilen Nurcan Ö'yü bıçakla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, iş çıkışı Orta Mahallesi'ndeki evine dönen Cennet Ö, eşi Ali Ö'yü iple asılı halde, Nurcan Ö'yü ise yerde hareketsiz şekilde görünce durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kişi, evine çağırdığı kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

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