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        Merkezefendi Emre Tanışan'la anlaştı

        BASKETBOL Süper Lig'in Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi, geride kalan sezonda Mersinspor forması giyen Emre Tanışan ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:21
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        Merkezefendi Emre Tanışan'la anlaştı
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        BASKETBOL Süper Lig'in Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi, geride kalan sezonda Mersinspor forması giyen Emre Tanışan ile anlaşma sağladı. Forvette görev yapan oyuncuyla en kısa sürede resmi imzaların atılacağı kaydedildi. 26 yaşındaki uzun forvet, geçen sezon Mersin ekibiyle ligde çıktığı 30 maçta 2.5 sayı ve 2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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