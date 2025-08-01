Denizli İdmanyurdu'ndan orta sahaya takviye

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yeni temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu transferde genç orta saha oyuncusu Mehmet Deveci ile anlaşmaya vardı. Son olarak geçen sezon 1922 Konyaspor formasını giyen 22 yaşındaki Mehmet'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Futbola Alanyaspor'da başlayan genç oyuncu geçen sezon Konya ekibinde 19'u ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giyip 1 gol attı.

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