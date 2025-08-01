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        Denizli İdmanyurdu'ndan orta sahaya takviye

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yeni temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu transferde genç orta saha oyuncusu Mehmet Deveci ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:14 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:14
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        Denizli İdmanyurdu'ndan orta sahaya takviye
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yeni temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu transferde genç orta saha oyuncusu Mehmet Deveci ile anlaşmaya vardı. Son olarak geçen sezon 1922 Konyaspor formasını giyen 22 yaşındaki Mehmet'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Futbola Alanyaspor'da başlayan genç oyuncu geçen sezon Konya ekibinde 19'u ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giyip 1 gol attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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