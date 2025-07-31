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        AK Parti'li Subaşıoğlu'ndan belediyelerin emlak vergilerindeki zam kararına tepki

        AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP'li belediyelerin gelecek yıl için emlak vergisine zam yapma kararına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:18
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        AK Parti'li Subaşıoğlu'ndan belediyelerin emlak vergilerindeki zam kararına tepki
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        AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP'li belediyelerin gelecek yıl için emlak vergisine zam yapma kararına tepki gösterdi.

        Subaşıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Merkezefendi ve Pamukkale belediyelerinin 2026 yılı için belirlediği emlak rayiç değerlerine ilişkin artışın takipçisi olduklarını belirtti.

        Vatandaşların bu belediye sınırları içerisinde gerek konut gerekse arsaları için ödeyecekleri emlak vergilerinin korkunç bir şekilde yukarıya taşındığını aktaran Subaşıoğlu, bu anlamda vatandaşları itiraz dilekçesi yazmaya davet etti.

        Subaşıoğlu, normalde 4 yılda bir emlak vergilerinin rayiç bedellerinin bir komisyon tarafından belirlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu komisyonun içerisinde belediyeler de var, defterdarlık da var. Valiliğin belli birimleri de var. Bu komisyon aslında 2025 yılına göre 2026'da makul rakamlarla emlak rayiç değerlerini, arsa metrekare fiyatlarını belirlemişti. Fakat CHP'li Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri, takdir komisyonunun belirlediği rakamları dikkate almadan kendi kafalarına göre belirlemiş oldukları rakamları belediyelerde ve muhtarlıklarda askıya çıkardılar. Aynı zamanda, 'Bunu biz belirlemedik, Merkez Takdir Komisyonu belirledi' diyorlar." Güya hükümet bunu belirledi. Alakası yok. Merkez Takdir Komisyonu'nun belirlediği rakamları dikkate almadan kendi kafalarına göre 20 kat, 30 kat, 40 kat mahalle ve sokağa göre artış yapmışlar. Enflasyon oranında makul artışa biz 'evet' diyoruz. Ama belediyelerin kafalarına göre yaptıkları bu korkunç fahiş artışlara da 'hayır' diyoruz."

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