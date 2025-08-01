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        Polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesinde polis memuru Coşkun Söylemez (35), eşi Nazlı (31) ile çocukları Duru (2) ve Yağız Söylemez'i (7) öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:53 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:53
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        Polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
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        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesinde polis memuru Coşkun Söylemez (35), eşi Nazlı (31) ile çocukları Duru (2) ve Yağız Söylemez'i (7) öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti.

        Olay, saat 07.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Coşkun Söylemez'in, eşi Nazlı Söylemez ile çocukları Duru ve Yağız Söylemez'i öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiğini belirledi. İncelemenin ardından aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Coşkun Söylemez'nin birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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