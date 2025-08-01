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        Denizli'de karısı ve 2 çocuğunu öldüren polis memuru intihar etti

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:53 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:53
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        Denizli'de karısı ve 2 çocuğunu öldüren polis memuru intihar etti
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

        Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki dört katlı apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen ekipler, Coşkun S'nin (35), karısı Nazlı ile çocukları Duru (2) ve Yağız S'yi (7) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

        Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Coşkun S'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli polis memuru olduğu, birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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