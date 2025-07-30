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        Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:08
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        Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Duran Ak'ın (54) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Yatağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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