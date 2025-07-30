Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bisikletine otomobil çarpan Mehmet Yeni (52) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 13:16 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bisikletine otomobil çarpan Mehmet Yeni (52) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta usta olarak çalışan Mehmet Yeni, bisikletiyle Yamanlar Mahallesi'nden Kocayaka Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra Yeni'nin kullandığı bisiklete Kerem M. yönetimindeki AC 705 NP plakalı otomobil çaptı. Yeni, çarpmanın şiddetiyle yolun dışına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Yeni'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yeni’nin cansız bedeni otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Kerem M.'yi gözaltına aldı. Kerem M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!

        Benzer Haberler

        Lokantada garsonların kavgası: 1 ölü
        Lokantada garsonların kavgası: 1 ölü
        Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de lokantada iş arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
        Denizli'de lokantada iş arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
        Denizli'de otomobilindeki yolcunun ayakları dışarda yolculuk etmesine müsaa...
        Denizli'de otomobilindeki yolcunun ayakları dışarda yolculuk etmesine müsaa...
        Denizli İdman Yurdu Mert'i renklerine bağladı
        Denizli İdman Yurdu Mert'i renklerine bağladı
        Buldan'da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Buldan'da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı