Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli İdman Yurdu Mert'i renklerine bağladı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Denizli İdman Yurdu, tecrübeli kaleci Mert Özyiğit'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli İdman Yurdu Mert'i renklerine bağladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Denizli İdman Yurdu, tecrübeli kaleci Mert Özyiğit'i renklerine bağladı. Yapılan resmi açıklamada, "Kalemiz emin ellerde, Kemal Mert Özyiğit Denizli İdman Yurdumuzda. Kulübümüz son olarak Efeler 09’da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Kemal Mert Özyiğit ile anlaşmaya varmıştır. Kemal Mert Özyiğit’e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya

        Benzer Haberler

        Buldan'da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Buldan'da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Pamukkale'de kazada yaralanan sürücü 75 gündür süren yaşam savaşını kaybett...
        Pamukkale'de kazada yaralanan sürücü 75 gündür süren yaşam savaşını kaybett...
        Tavas'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Tavas'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Denizli'den çalınan TIR dorsesi Konya'da bulundu; 1 tutuklama
        Denizli'den çalınan TIR dorsesi Konya'da bulundu; 1 tutuklama
        Denizli İdman Yurdu'na genç kanat geldi
        Denizli İdman Yurdu'na genç kanat geldi
        Dolandırıcılık şüphelisi, kolundaki dövmeden yakalandı
        Dolandırıcılık şüphelisi, kolundaki dövmeden yakalandı