Denizli'de karısını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını çalıştığı iş yerinde bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.



Akçeşme Mahallesi'ndeki bir otomobil bayisinde çaycı olarak çalışan Habibe A. (43) ile yanına gelen eşi A.A. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine A.A, yanındaki bıçakla eşini vücudunun 13 yerinden yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



İş yeri çalışanlarınca yakalanan şüpheli ise polise teslim edildi.





Zanlının emniyetteki ifadesinde, eşinin sigara içmesini istemediğini, buna uymadığı için sinirlenip bıçakladığını söylediği öğrenildi.

