Denizli'de lokantada iş arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Denizli'nin Buldan ilçesinde lokantada iş arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde lokantada iş arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ercan Yangöz Caddesi'ndeki bir lokantada çalışan Mehmet A. (17) ile Bahri Ç. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Bahri Ç, bıçakla Mehmet A'yı yaraladı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mehmet A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bahri Ç. gözaltına alındı.
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