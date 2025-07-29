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        Denizli'de lokantada iş arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

        Denizli'nin Buldan ilçesinde lokantada iş arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:36 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:36
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        Denizli'de lokantada iş arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde lokantada iş arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ercan Yangöz Caddesi'ndeki bir lokantada çalışan Mehmet A. (17) ile Bahri Ç. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Bahri Ç, bıçakla Mehmet A'yı yaraladı.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mehmet A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bahri Ç. gözaltına alındı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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