Denizli'de otomobilindeki yolcunun ayakları dışarda yolculuk etmesine müsaade eden sürücüye ceza

Serinhisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Denizli-Antalya kara yolunda bir otomobilin sağ ön koltuğunda oturan yolcunun ayaklarını araç camından dışarı çıkararak seyir ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.