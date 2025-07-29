Denizli'de otomobilindeki yolcunun ayakları dışarda yolculuk etmesine müsaade eden sürücüye ceza
Denizli'de hareket halindeki otomobilin içinde bulunan yolcunun araç penceresinden ayaklarını dışarı çıkartarak yolculuk etmesine müsaade eden sürücüye 993 lira para cezası kesildi.
Denizli'de hareket halindeki otomobilin içinde bulunan yolcunun araç penceresinden ayaklarını dışarı çıkartarak yolculuk etmesine müsaade eden sürücüye 993 lira para cezası kesildi.
Serinhisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Denizli-Antalya kara yolunda bir otomobilin sağ ön koltuğunda oturan yolcunun ayaklarını araç camından dışarı çıkararak seyir ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Uygulama noktasında durdurulan otomobil sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 993 lira ceza verildi.
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