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        Denizli'de otomobilindeki yolcunun ayakları dışarda yolculuk etmesine müsaade eden sürücüye ceza

        Denizli'de hareket halindeki otomobilin içinde bulunan yolcunun araç penceresinden ayaklarını dışarı çıkartarak yolculuk etmesine müsaade eden sürücüye 993 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:53
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        Denizli'de otomobilindeki yolcunun ayakları dışarda yolculuk etmesine müsaade eden sürücüye ceza
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        Denizli'de hareket halindeki otomobilin içinde bulunan yolcunun araç penceresinden ayaklarını dışarı çıkartarak yolculuk etmesine müsaade eden sürücüye 993 lira para cezası kesildi.

        Serinhisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Denizli-Antalya kara yolunda bir otomobilin sağ ön koltuğunda oturan yolcunun ayaklarını araç camından dışarı çıkararak seyir ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Uygulama noktasında durdurulan otomobil sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 993 lira ceza verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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