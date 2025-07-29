Buldan'da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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