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        Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 00:59 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:59
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        Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgilere göre, K.M. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yamanlar Mahallesi'nde Muhammet Yeni'nin (52) kullandığı bisiklete çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yola savrulan Yeni'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü K.M. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan Yeni'nin inşaat işlerinde çalıştığı ve işe her gün bisikletle gidip geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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