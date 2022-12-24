Denizli'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" düzenlendi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca AK Parti Denizli İl Başkanlığında gerçekleştirilen program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin "bir ekol, bir okul" olduğunu belirterek, "Bunun en önemli göstergesi Siyaset Akademisi çalışmalarıdır." dedi.

Çalık, AK Parti ile kadınların siyasetin bir öznesi haline geldiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle kadınların önündeki engellerin aşıldığının altını çizen Çalık, "Aşmaya da devam ediyoruz. Kadınların kendi içlerinde eşitlenmesi çok kıymetli bir şey. Kadınların başı açık ve kapalı kadınlar arasındaki eşitsiz durumu, insan hakları ihlallerini ortadan kaldıran bir dönemi yaşadık. Birçok yasal düzenleme ile kadının güçlenmesine yönelik adımlar attık." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra programda Çalık ile AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, partililere politika üzerine seminer verdi.

Etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti MKYK üyeleri Nurcan Dalbudak ve Seda Sarıbaş, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar ve partililer katıldı.





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