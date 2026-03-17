Denizli'de 6'ncı kattan düşen çocuk yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Aktepe Mahallesi 2421 Sokak'taki sekiz katlı bir apartmanın altıncı katında yaşayan Tuğra Başyiğit, henüz belirlenemeyen nedenle, evin penceresinden toprak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen çocuk, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.