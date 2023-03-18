Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde 11 kilo 200 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan S.D. (34) ile babası D.D'nin (61) karakoldaki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D, tutuklandı. D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenicekent Mahallesi'ndeki eve dün baskın düzenlenmiş, yapılan aramalarda müstakil evin mutfak bölümünde ve bahçedeki arı kovanında 11 kilo 200 gram esrar, 18 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız ev tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirilmişti. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.





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