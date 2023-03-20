Denizli'de bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi'nde N.Ö. ile K.A. ve oğlu U.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ö, K.A. ve U.A'yı bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.A. ve U.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, N.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.









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