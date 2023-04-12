Denizli'de köpeğin otomobilin arkasında sürüklenmesine tepki

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasında sürüklenmesinin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Sırıklı Mahallesi'nde bir kişi, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü, cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, çok sayıda kişinin tepkisini topladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallede inceleme yaparak olayla ilgili çalışma başlattı.

Kısa süre sonra araç plakasından tespit edilerek gözaltına alınan sürücü A.D. hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa" muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde bagaja koyduğu köpeğini veterinere götürdüğünü ve iple bağladığı köpeğinin buradan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği belirtildi.

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