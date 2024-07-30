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        Kale'de biber festivali gerçekleştirilecek

        Denizli'nin Kale ilçesinde, bu yıl 28'incisi organize edilen Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali, 2 Ağustos'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:43
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        Kale'de biber festivali gerçekleştirilecek
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        Denizli'nin Kale ilçesinde, bu yıl 28'incisi organize edilen Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali, 2 Ağustos'ta başlayacak.

        Kaymakamlık ve belediyenin iş birliğindeki festival Çarşı Meydanı'nda yapılacak.

        Festival kapsamında biber yarışmaları ve konserler gerçekleştirilecek.

        Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, gazetecilere festival ile Kale ilçesinin biberini tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Festival programında değişikliğe gittiklerini anlatan Hayla, festivaldeki yağlı güreşleri iptal ettiklerini dile getirdi.

        Program 3 Ağustos'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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