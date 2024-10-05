Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle verdikleri paraları geri alamayanların başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Polisin eş zamanlı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yurt dışında olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 2 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 4 flaş bellek ve 2 harici hard disk ele geçirildi.

        Şüphelilerin 2020-2023 yılları arasında Türkiye ve yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı uyruklu kişilere, hisse senedi ve diğer finansal araçlarla yatırım yapıp yüksek kazanç vadettiği, Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda ülkelerinde yaşayan 48 kişinin toplam 2 milyon 109 bin 272 avro, 600 bin lira ve 80 bin İsviçre frangı topladıkları ve geri ödemeyerek haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Merkezefendi kötü başladı
        Merkezefendi kötü başladı
        Denizli'de jandarmadan şehidin oğluna sürpriz doğum günü
        Denizli'de jandarmadan şehidin oğluna sürpriz doğum günü
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor: 65-75
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor: 65-75
        Kuzeninin kaçıp sığındığı marketteki kasiyer Merve'yi öldüren katilin annes...
        Kuzeninin kaçıp sığındığı marketteki kasiyer Merve'yi öldüren katilin annes...
        Denizli'de bir kadının öldüğü marketteki silahlı saldırıya ilişkin davanın...
        Denizli'de bir kadının öldüğü marketteki silahlı saldırıya ilişkin davanın...