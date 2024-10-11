Denizli'de zehirlendikleri düşünülen 130 büyükbaş hayvan telef oldu
Denizli'nin Tavas ilçesinde 130 büyükbaş hayvan telef oldu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde 130 büyükbaş hayvan telef oldu.
Uzunpınar Mahallesi'nde yaşayan K.T, 5 Ekim'de besihanesinde bazı büyükbaş hayvanların hareketsiz yattığını gördü. Besihaneye gelen veteriner, ineklerin telef olduğunu belirledi.
Telef olan inek sayısının artması üzerine durum, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirildi.
Hayvanlardan alınan numuneler Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.
Besihanede 5 Ekim'den bu yana 130 büyükbaşın, yem kaynaklı zehirlenme şüphesiyle telef olduğu belirtildi.
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