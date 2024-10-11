Denizli'de zehirlendikleri düşünülen 130 büyükbaş hayvan telef oldu

Besihanede 5 Ekim'den bu yana 130 büyükbaşın, yem kaynaklı zehirlenme şüphesiyle telef olduğu belirtildi.

Telef olan inek sayısının artması üzerine durum, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirildi.

Uzunpınar Mahallesi'nde yaşayan K.T, 5 Ekim'de besihanesinde bazı büyükbaş hayvanların hareketsiz yattığını gördü. Besihaneye gelen veteriner, ineklerin telef olduğunu belirledi.

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