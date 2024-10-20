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        AK Parti Beyağaç İlçe Başkanlığına Habib Çokal seçildi

        AK Parti Beyağaç İlçe Başkanlığına Habib Çokal seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:57
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        AK Parti Beyağaç İlçe Başkanlığına Habib Çokal seçildi
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        AK Parti Beyağaç İlçe Başkanlığına Habib Çokal seçildi.

        Beyağaç Belediyesi Mehmet Yüksel Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongreye, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Nülgün Ök'ün yanı sıra il başkanı Yücel Güngör katıldı.

        Tek adayın yer aldığı kongrede Çokal ilçe başkanlığına seçildi.

        Çokal, kendisini göreve layık görenlere ve desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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