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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:43 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:43
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 gram eroin ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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