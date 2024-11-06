Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 gram eroin ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, cezaevine gönderildi.
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