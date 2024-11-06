Denizli'de karısını tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.
Akhan Mahallesi'nde eşi H.G'yi pompalı tüfekle yaralayan Ş.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ş.G, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Yaralı kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Akhan Mahallesi Değirmenönü Caddesi'nde dün, bijuteri dükkanı işleten Ş.G. ile eşi H.G. arasında tartışma çıkmış, Ş.G. H.G'ye dükkan önünde pompalı tüfekle ateş açmış, bacağından yaralanan kadın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Olaydan sonra uzaklaşan Ş.G, polis ekiplerince yakalanmıştı.
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