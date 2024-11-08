Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de Lidya dönemine ait takılarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobile düzenlenen operasyonda Lidya dönemine ait olduğu belirlenen altın küpe, saç iğnesi ve kolye uçları ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de Lidya dönemine ait takılarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobile düzenlenen operasyonda Lidya dönemine ait olduğu belirlenen altın küpe, saç iğnesi ve kolye uçları ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Honaz'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin tarihi eser niteliği taşıyan takıları satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine takip edilen iki otomobil, ilçe yakınlarında durduruldu.

        Yapılan aramada Lidya dönemine ait olduğu belirlenen ve milattan önce 4. yüzyıla tarihlenen 4 altın küpe, altın saç iğnesi ve altın kolye ucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        "Demokratlar Biden'ın kibrine sinirli"
        "Demokratlar Biden'ın kibrine sinirli"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor

        Benzer Haberler

        Pamukkale'deki oteller ara tatili dolu geçirecek
        Pamukkale'deki oteller ara tatili dolu geçirecek
        Merkezefendi'de Aktaş takımından memnun
        Merkezefendi'de Aktaş takımından memnun
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de öğrencilere yönelik gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Denizli'de öğrencilere yönelik gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Denizli'de karısını tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
        Denizli'de karısını tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
        Denizli'de bir kişi tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
        Denizli'de bir kişi tartıştığı karısını tüfekle yaraladı