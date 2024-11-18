Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

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