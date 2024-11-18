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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:09
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

        Aramalarda 8 parça halinde 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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