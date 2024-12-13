AK Parti'nin Denizli olağan il kongresi gelecek ay yapılacak

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, partisinin 8. olağan il kongresinin ocak ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Güngör, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında ilçe kongrelerinin partiye yakışır şekilde yapıldığını ifade etti.

Kongreleri birlik ve beraberlik içinde yapmaya gayret ettiklerini belirten Güngör, il kongresinin de gelecek ay gerçekleştirileceğini kaydetti.

Güngör, il kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını anlatarak, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın il kongremizde yer alması bizim için onur ve şereflerin en büyüğüdür." dedi.