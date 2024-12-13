Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        AK Parti'nin Denizli olağan il kongresi gelecek ay yapılacak

        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, partisinin 8. olağan il kongresinin ocak ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'nin Denizli olağan il kongresi gelecek ay yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, partisinin 8. olağan il kongresinin ocak ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

        Güngör, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında ilçe kongrelerinin partiye yakışır şekilde yapıldığını ifade etti.

        Kongreleri birlik ve beraberlik içinde yapmaya gayret ettiklerini belirten Güngör, il kongresinin de gelecek ay gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Güngör, il kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını anlatarak, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın il kongremizde yer alması bizim için onur ve şereflerin en büyüğüdür." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
        CANLI | A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Denizli'de birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Denizli'de birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Denizli'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
        Denizli'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
        Bir zamanlar UEFA'da oynayan Denizlispor sahipsiz kaldı
        Bir zamanlar UEFA'da oynayan Denizlispor sahipsiz kaldı
        Denizlispor'da ertelenen olağanüstü genel kurulda yine aday çıkmadı
        Denizlispor'da ertelenen olağanüstü genel kurulda yine aday çıkmadı
        Denizli'de "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" operasyonunda 3 şüpheli tutukl...
        Denizli'de "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" operasyonunda 3 şüpheli tutukl...
        Denizli'de iş yerinde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Denizli'de iş yerinde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı